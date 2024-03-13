Путин прокомментировал рейд добровольцев в РФ

Президент страны агрессора Владимир Путин прокомментировал прорыв бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области РФ.﻿﻿ Ссылаясь на интервью Путина российским пропагандистам, сообщает Украинская правда.

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников" , - заявил Путин.

Он также считает, что цель атак на российские объекты в регионах со стороны Украины - помешать голосованию на президентских выборах.

"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан" , - сказал Путин.

Он добавил, что, с другой стороны, такие атаки происходят якобы "на фоне неудач Украины на линии соприкосновения" и рассчитаны на "информационный эффект".