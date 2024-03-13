Сырский и Умеров обсудили с Остином "конкретные запросы" Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Чиновники обсудили "конкретные" запросы Украины.

Об этом сообщил Сырский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с главой Пентагона также обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и предоставили актуальную информацию о ходе боевых действий.