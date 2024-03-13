Сырский и Умеров обсудили с Остином "конкретные запросы" Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Чиновники обсудили "конкретные" запросы Украины.
Об этом сообщил Сырский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с главой Пентагона также обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и предоставили актуальную информацию о ходе боевых действий.
"Обсудили среднесрочные и неотложные потребности. В частности, речь шла о конкретных запросах Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы, а также противовоздушная оборона", - отметил Сырский.