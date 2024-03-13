Увеличилось число жертв после удара по Кривому Рогу

В Кривом Роге количество погибших от ракетного удара РФ по жилому дому увеличилось до четырех. Об этом говорится в сообщении председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице умерла женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким", - проинформировал глава Telegram.

Вилкул добавил, что в больнице находятся еще шесть "тяжелых", в том числе двое детей. Врачи борются за их жизнь.

Как сообщалось ранее, вечером 12 марта оккупанты выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку. Было известно о трех погибших и более 40 пострадавших.