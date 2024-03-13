Генштаб: На фронте за сутки 91 столкновение, больше всего на двух направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты атакуют ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлении – зафиксировано по 26 вражеских штурмов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 13 марта.

Всего враг нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Солдатское, Крамчанка, Поповка, Луговка, Большая Писаревка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка, Богдановка, Дружба, Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 7 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, составу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.