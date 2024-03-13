Половина Европы продолжает торговать с РФ и Беларусью – премьер Польши

Санкции ЕС против России не должны быть фиктивными. Половина Европы продолжает торговать с Россией и Беларусью.﻿ Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью TVN 24, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы их (санкции, - ред.) соблюдать действительно строго" , - заявил он.

Туск также напомнил о замороженных российских активах, которых, по его мнению, хватило бы для обеспечения победы Украины и войны.