Половина Европы продолжает торговать с РФ и Беларусью – премьер Польши
Санкции ЕС против России не должны быть фиктивными. Половина Европы продолжает торговать с Россией и Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью TVN 24, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы их (санкции, - ред.) соблюдать действительно строго", - заявил он.
Туск также напомнил о замороженных российских активах, которых, по его мнению, хватило бы для обеспечения победы Украины и войны.
На вопрос, почему их нельзя использовать, премьер-министр Польши сказал:
"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда доходит до дела, например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы, давайте передадим их в руки Украины, оказывается, есть какие-то проблемы".