РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 32 артсистемы – Генштаб

Россия в сутки потеряла в Украине почти 1000 своих военных, 20 бронемашин, 32 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили: