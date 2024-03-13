РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 32 артсистемы – Генштаб
Россия в сутки потеряла в Украине почти 1000 своих военных, 20 бронемашин, 32 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 426 870 (+980) человек,
- танков − 6 752 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 12 921 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 10 554 (+32) ед,
- РСЗО − 1 017 (+1) ед,
- средств ПВО − 715 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 205 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 932 (+62) ед,
- специальной техники – 1 699 (+8) ед.