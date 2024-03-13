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РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 32 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 32 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в сутки потеряла в Украине почти 1000 своих военных, 20 бронемашин, 32 артсистемы, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 426 870 (+980) человек,
  • танков − 6 752 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 921 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 10 554 (+32) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+1) ед,
  • средств ПВО − 715 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 205 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 932 (+62) ед,
  • специальной техники – 1 699 (+8) ед.

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