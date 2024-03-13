В Мирнограде в результате атаки авиабомбой погибли два человека

Поздно вечером 12 марта в Мирнограде Донецкой области в результате удара авиабомбой со стороны России погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом информирует глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

"Двое человек погибли и пятеро ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм" , - сообщил Филашкин.

По словам Главы ОГА, во вторник, 12 марта, около 23:00, российские войска выпустили по городу управляемую авиационную бомбу "Гром-Е1", поразившую пятиэтажное здание. В общей сложности повреждены четыре жилых здания.

Раненые получают медицинскую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести.

Поисковая операция на месте происшествия завершена.

Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.