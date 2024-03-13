Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за решение о пакете помощи на 300 млн долларов со срочно необходимым оружием, средства на который "нашлись" из-за неожиданной экономии в контрактах, сообщает Европейская правда.

Зеленский поблагодарил "президента США Джо Байдена, его администрацию, Конгресс и американский народ", акцентировав, что все это оружие крайне необходимо Украине и на поле боя, и для защиты тыловых городов и инфраструктуры.

"Ценю выполнение наших договоренностей с президентом Байденом. Ожидаем, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование как можно быстрее, чтобы помочь нам приближать нашу общую победу" , – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, анонсированный Белым домом пакет на 300 млн долларов является первым с декабря 2023 года. Средства на него "нашлись" из-за непредсказуемой экономии в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия.

Как известно, еще с прошлой осени в Конгрессе США продолжаются споры вокруг пакета дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, куда включили и средства на поддержку Украины, из-за спора между демократами и республиканцами относительно мер противодействия миграции на южной границе. Сенат США в конце концов одобрил пакет, но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон угрожает заблокировать его.