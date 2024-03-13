ЦНС: 70% украинцев в оккупации пытаются уклониться от "выборов Путина"

70% местных жителей на временно оккупированных территориях Украины пытаются уйти от участия в "выборах" президента РФ, на которых ожидаемо победит Путин.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В ЦНС отмечают, что, несмотря на дезинформационную кампанию против местного населения, украинцы на оккупированных территориях не поддерживают оккупационные действия РФ и продолжают уклоняться от оформления российских документов.

"По оценкам кремля около 70% местных пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ на ВОТ (временно оккупированных регионах, - ред). Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупацию региона" , - говорится в сообщении.

В "Сопротивлении" отмечают, что такой уровень поддержки не устраивает Кремль.