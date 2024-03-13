ISW: Москва боится провокаций на границе в преддверии "выборов Путина"

Россия использует призывников для защиты границы с Украиной от единичных вторжений, опасаясь возможных провокаций в день псевдовыборов 17 марта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Аналитики отметили, что это, вероятно, связано с нежеланием России уводить войска от линии фронта.

Российские военные блогеры отметили, что вчерашнее вторжение РДК и Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта. Несколько из них предупредили, что в ближайшие дни могут произойти дополнительные вторжения.

Российские проукраинские организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), Легион "Свобода России" и батальон "Сибирь" утром 12 марта совершили вторжение в Белгородскую и Курскую области. Российская сторона сначала отрицала сообщение о вторжении, но позже заявила, что российские войска отразили атаки вблизи Одноробовки Харьковской области и Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.