В Spiegel проанализировали обстановку на фронте у украинцев

Силам обороны на фронте все еще не хватает снарядов, техники и людей. Бойцы рассказывают, что по всей линии фронта разная интенсивность боев, есть и "менее горячие места", к которым внимание СМИ менее приковано. Об этом говорится в материале издания Spiegel, сообщает Зеркало недели.

Самыми важными участками защитники называют территории у Авдеевки и Бахмута, а также в Запорожской области. Там россиян удалось остановить, отмечает Spiegel, стороны закрепились и их прорыв маловероятен.

Менее интенсивные бои проходят в Харьковской области и на северо-востоке города Угледар. Эти направления обделены вниманием, поэтому защитники там оснащены хуже, иногда у них боеприпасы заканчиваются вообще.

"Мы не сможем так долго продержаться" , — поделился неназванный командир артиллерии под Угледаром.

Но в ВСУ считают, что полный крах на фронте маловероятен. Сейчас в боях наступила тупиковая тактика — большого прогресса нет ни у ВСУ, ни у российских оккупантов. А успех последних, защитники называют очень ограниченным. Тем временем украинские военные находятся в активной обороне — сначала они пытаются остановить атаки врага, а затем совершают ответные удары.