Путин считает, что западные войска в Украине не изменят ход войны

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что официальное присутствие иностранных войск в Украине и поставки вооружений якобы не изменят ситуацию на поле боя.﻿﻿ Об этом Путин сказал в интервью российским медиа, сообщает Украинская правда.

"Если речь будет идти об официальных военных контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений" , – сказал он.

Путин убеждает, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно.

"А после госпереворота (Революции Достоинства - ред.) их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и прямо, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери." , - считает президент РФ.

Он также начал угрожать, что присутствие иностранных войск в Украине "может привести к серьезным геополитическим последствиям".