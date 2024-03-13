Германия приведет в порядок все свои ракеты Taurus - Die Welt

Правительство Германии решило привести в порядок все дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые есть в наличии на вооружении у Бундесвера. Речь идет также и о модернизации. Об этом сообщает Die Welt, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством замечательные возможности. В четверг Бундестаг вновь проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину" , - говорится в статье.

Теперь все ракеты должны пройти полную проверку, а те, у которых истек срок сертификации - отправлены на капитальный ремонт.

По данным издания, в арсенале вооруженных сил Германии насчитывается около 600 Taurus производства компании MBDA. В то же время точное количество ракет засекречено.

Однако только половина из них считается работоспособной после технического усовершенствования, проведенного в 2018 году, а у других закончился срок сертификации.

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов являются опасения из-за возможных ударов Киева по территории России.

Напомним, в начале марта сообщалось, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС хочет снова вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом к правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Отметим, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В частности, не исключен вариант, что Германия может передать ракеты Taurus Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.