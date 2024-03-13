Легион "Свобода России" анонсировал дальнейшее продвижение в РФ

Легион Свобода России заявил, что взял под контроль часть поселка Теткино Курской области на границе с Украиной в результате рейда на территорию РФ, который начался 12 марта. Об этом говорится в Telegram-канале легиона, сообщает Новое время.

По словам участников легиона, в Теткино продолжаются бои, улицы простреливаются. Российские добровольцы анонсировали дальнейшее продвижение на территории РФ.

До этого представители легиона Свобода России сообщили, что они уничтожили пункт управления российских войск. На опубликованных кадрах зафиксирован взрыв, но название населенного пункта не сообщается.

12 марта три подразделения, в которых воюют граждане РФ — легион Свобода России, Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон — пересекли границу с Россией и заявили о начале операции по «освобождению РФ от диктатуры». По предварительным данным, она проходит в Белгородской и Курской областях РФ.

Вечером 12 марта в РДК заявили о повторном заходе в РФ для «приближения смерти» Путина и всего «кремлевского режима».

В свою очередь минобороны страны-агрессора заявило об «уничтожении 234 украинских диверсантов» в Белгородской и Курской областях.