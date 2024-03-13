Судью из Ивано-Франковска приговорили к 6 годам с конфискацией за взятку

Судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимира Булку, которого НАБУ еще в 2018 году разоблачило на взятке в 5 тысяч евро, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщает Украинская правда.

"13 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области...

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи, прокурора и адвоката сроком на 3 года и с конфискацией имущества. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей" , – сообщили в Высшем антикоррупционном суде. ﻿

Приговор вынесли судьи ВАКС Маркиян Галабала, Виктор Ногачевский и Виталий Крикливый.

Речь идет о судье Булке. Его признали виновным в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 368 УК, а именно - в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти.

В своем последнем слове Булка заявил, что искренне раскаивается за содеянное: "Буду жить с этим до конца своих дней. Каждый день сожалею за свой поступок. Если бы можно было повернуть время назад, то никогда бы не совершил такого позорного поступка" .

По данным следствия, 5 тысяч евро взятки судья получил за принятие решения о продлении полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве фирмы.

В материалах следствия звучит фраза судьи, мол, что он вынесет нужное решение при условии предоставления ему "5 бутылок шампанского". Дающий взятку на одной из следующих встреч переспросил: "5 - это в евро или долларах?".

Судья Булка заявил на суде, что воспринял вопрос как шутку. Впрочем, деньги взял. Их нашли в левом кармане брюк судьи во время задержания. Его задержали в бильярдном клубе в Ивано-Франковске после получения второй части взятки в 3 тысячи евро.

Булку разоблачили в начале августа 2018 года, а уже 10 сентября 2018 года подал заявление об отставке. И ВСП отправил его на пенсию с пожизненным денежным содержанием.

Приговор может быть обжалован в апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.

Если приговор вступит в законную силу, отставка и выплаты будут прекращены.