Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию после проведения в стране муниципальных выборов, намеченных на 31 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом политик заявил в ходе традиционного ужина-ифтара в период Рамадана, выступая перед иностранными послами со ссылкой на Veryansintv.

"В пятницу мы принимали президента Украины господина Зеленского в Стамбуле. После выборов мы будем принимать президента России господина Путина. Мы работаем над тем, чтобы восстановить безопасность городского судоходства в Черном море и обеспечить безопасную торговлю зерном" , — заявил Эрдоган.

По его словам, следует избегать любых шагов, которые "приведут к эскалации конфликтов в регионе и их распространению на страны НАТО".

"Мы продолжаем наши усилия для установления мира между Россией и Украиной под лозунгом, что победитель в войне не будет победителем в достижении мира" , — добавил президент Турции.

Как сообщалось, Эрдоган хочет провести мирный саммит в своей стране, на который планирует пригласить и представителей РФ.