Белорусских военных начали обучать "вагнеровцы"

Инструкторами для белорусских военных во время учений стали их российские коллеги. Об этом информирует Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в ходе учения минобороны Беларуси планирует переместить личный состав в приграничные районы вдоль границы с Украиной. Там состоится тренировка боевой стрельбы и движение военной техники. Будет временно ограничено движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и территориям области.

"По сообщению местных, инструкторами выступают граждане России, что не находит поддержку среди личного состава вс Беларуси" , - говорится в сообщении.

Так, командир отдельной службы активных мер пограничного комитета Республики Беларусь, полковник Игорь Крючков в разговоре с коллегами заявил, что ему не нравится, как российские военные инструкторы, в частности, наемники из "ЧВК Вагнер" относятся и обращаются с личным составом спецподразделения белорусских пограничников.

"Наличие российских инструкторов говорит о том, что кремль не отказывается от идеи использования белорусских военных в своих целях" , - считают в Центре нацсопротивления.

Там также напомнили, что в Беларуси с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжаются военные учения. Их цель – давление на украинское военно-политическое руководство.