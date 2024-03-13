Беспилотники СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода в РФ – источник

Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская обл) и Киришах (Ленинградская обл). Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Укринформ.

Источники подтверждают, что эти атаки – продолжение ряда спецопераций по враждебным НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан" , – добавляет источник.

Собеседник отметил, что судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Кстати, атакованные сегодня НПЗ входят в пять крупнейших заводов в РФ.