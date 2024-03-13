В Польше хотят запустить строительство бомбоубежищ

В Польше планируют создать программу строительства бомбоубежищ в регионах страны. Об этом заявил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Finance.ua.

«Я создал группу советников по делам местного самоуправления… На первом заседании мы подняли вопрос создания программы поддержки строительства бомбоубежищ для органов местного самоуправления, я поручил подготовку такой программы» , — заявил Косиняк-Камыш, в эфире радио ZET.

Он добавил, что власти будут искать источники финансирования такой программы.