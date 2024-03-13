Рейд добровольцев в РФ: погибли по меньшей мере четверо военных

Как минимум 4 военнослужащих РФ погибли, около 9 ранены в результате вчерашних атак ВСУ и попытки захода в РФ "Легиона Свобода России" и РДК.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

"4 военнослужащих Росгвардии погибли, 4 ранены 12 марта в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20" , – говорится в сообщении. ﻿

Как минимум 2 военнослужащих МО РФ ранены утром 12 марта в ходе перестрелки с украинскими военнослужащими в районе села Журавлёвка Белгородского района Белгородской области.

При попытке захода на территорию РФ на мине подорвался украинский танк Т-64 БМ "Булат".

Ещё несколько военнослужащих МО РФ также получили ранения в ходе боев с ВСУ в районе Журавлёвки, их точное количество неизвестно, сообщают источники медиа.

Ещё один военнослужащий Вневедомственной охраны ранен в результате ракетной атаки и атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области 12 марта. В результате обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда.