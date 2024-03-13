Лидеры ЕС призовут к новым санкциям против Беларуси, КНДР и Ирана – СМИ

Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе будут призывать к введению новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана из-за их роли в помощи РФ в ее захватнической войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

"Доступ России к чувствительным компонентам и технологиям, имеющим важное значение для ведения боевых действий, нужно и дальше ограничивать" , - говорится в проекте выводов саммита лидеров ЕС 21-22 марта, оказавшегося в распоряжении агентства.

Согласно документу, это включает в себя меры по субъектам в третьих странах, способствующих этой незаконной торговле.

Лидеры членов ЕС также обсудят прогресс по использованию замороженных активов российского центрального банка, говорится в проекте.

Они также осудят недавнее решение Израиля разрешить строительство еще 3500 домов для своих граждан на Западном берегу реки Иордан, одной из двух основных палестинских территорий рядом с Газой, указывают в документе.

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

После этого СМИ сообщили, что Евросоюз приступил к работе над следующим пакетом санкций.