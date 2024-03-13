В Чехии сообщили о сроках поставок боеприпасов украинцам

Боеприпасы, закупленные в странах, не входящих в ЕС, по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.﻿ Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться" , - цитирует его Euractiv.

Пояр отказался сообщить о происхождении боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене и разумного качества".

Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому стараются засекретить все остальные детали.

На данный момент более 15 стран пообещали выделить средства на закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада. В то время как Чехия выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку на украинские поля боя.