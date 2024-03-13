ГУР предупреждает об усилении дискредитации Кремлем Украины

Российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", а ее пиком определен день так называемых выборов президента РФ. Ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и создание условий для решения задач так называемой СВО. Проведение операции "Перун" также проходит на временно захваченных территориях Украины и в большинстве регионов России.

К участию в операции привлекаются подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и шпионы.

Пропагандисты Кремля дают указания шпионам Росгвардии осуществлять мероприятия, в частности, по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины; оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации с выгодных для Кремля позиций; распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных россиянами украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ; формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

По российской методике спецслужбы Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только вымышленные фейковые нарративы: о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и тому подобное, подчеркнули в ГУР.

Пиком активизации пропагандистских мер определен день так называемых выборов президента России.

Завершение операции "Перун" захватчики планируют до 30 июня этого года.