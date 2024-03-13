Пентагон: Китай опережает РФ и США в создании гиперзвукового оружия

Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе один из руководителей разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), сообщает Радио Свобода.

По данным DIA, Китай сосредоточил самый большой арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Наиболее эффективной американские эксперты называют ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году во время испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар.

Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.

«В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство. Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки» , – подчеркнул на слушаниях ведущий научный сотрудник DIA Пол Фрейстлер.

По его словам, последние двадцать лет Китай активно занимался исследованиями, созданием и испытаниями такого типа оружия. С 2014 года Пекин испытывает межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. Он также работает над гиперзвуковыми двигателями.

Соединенные Штаты активизируют свою программу по созданию гиперзвукового оружия, в рамках которой разрабатываются ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Однако, как заявили на слушаниях американские представители, США отстают от Китая и России в этой области. Причем, США не планируют оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками, считая, что нынешнего американского ядерного арсенала достаточно, чтобы быть средством сдерживания потенциального агрессора.

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