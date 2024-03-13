Дуда заявил в США, что настаивает на поддержке Украины

Президент Польши Анджей Дуда, пытаясь убедить США одобрить дальнейшую помощь Киеву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин нападет на другие государства, если Кремль выиграет войну против Украины. Об этом он сказал в программе Balance of Power на Bloomberg Television, сообщает Укринформ.

Сегодня Украине нужно убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы – народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он (Путин – ред.) будет нападать на другие государства. Вот почему их (русских – ред.) нужно остановить. Они должны быть заблокированы. Они должны быть наказаны» , - сказал Дуда.

Комментарии Дуды прозвучали после того, как он вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском посетил Белый дом в критический момент войны в Украине, пытающейся отразить российское вторжение. США, Польша и другие союзники Украины пытаются предоставить Киеву дополнительную помощь, поскольку война продолжается уже третий год, а запасы оружия в стране сокращаются, отмечает Bloomberg.

Дуда, который во вторник также встретился со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, заявил, что подчеркнул американским законодателям необходимость противостоять угрозе со стороны России.

Визит Дуды в Вашингтон был посвящен 25-й годовщине членства Польши в НАТО. Польский президент повторил свои призывы к членам Альянса повысить свои обязательства по расходам на оборону. Байден похвалил Польшу за то, что она тратит на оборону почти 4% ВВП, что вдвое превышает порог в 2%, установленный для членов НАТО. Дуда добивался повышения порога до 3%.

В некоторых зарубежных столицах растет озабоченность по поводу будущего военного Альянса и в целом обязательств США перед своими союзниками.

Отвечая на вопрос о том, как он убедит членов НАТО увеличить свои взносы, Дуда привел в пример первоначальное сопротивление открытию переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз сразу после начала российского вторжения.