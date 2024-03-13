Польша получит от США $2 млрд кредита на военные нужды

Соединенные Штаты объявили, что выделят кредит в два миллиарда долларов на оборонные нужды Польши. Об этом говорится в сообщении Белого дома после встречи президента США Джо Байдена со польским коллегой Анджеем Дудой и премьером Польши Дональдом Туском, сообщает Европейская правда.

"Во время встречи президент Байден сообщил, что США предоставят Польше новый прямой кредит в размере $2 млрд... для укрепления ее безопасности и поддержки ее оборонной модернизации за счет ранее выделенных Конгрессом США средств" , – говорится в пресс-релизе.

Этот заем позволит Польше закупить дополнительное американское оборонное оборудование, что будет способствовать дальнейшей поддержке рабочих мест в США и углублению отношений между странами в сфере безопасности, отмечает Белый дом.

Президент Соединенных Штатов также сообщил, что Вашингтон предложит Варшаве 96 вертолетов AH-64 Apache.