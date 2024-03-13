Российские добровольцы хотят, чтобы в приграничных районах не было "выборов Путина"

Бойцы Российского добровольческого корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.﻿﻿ Об этом заявил глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex, сообщает Украинская правда.

"Я думаю, что бойцы Российского добровольческого корпуса сделают все, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов (президента РФ - ред.) не было. Вероятно, это можно назвать одной из целей нашей текущей операции" , – сказал он.

По словам Никитина, бойцы РДК могут повлиять и показать людям, что в РФ планируются не выборы, а фарс и это одна из политических задач российских добровольцев.

Также он рассказал, что после каждой подобной операции в ряды РДК хотят присоединиться все больше россиян.

"Каждая подобная операция доказывает, что бороться с Путинским режимом можно и нужно это делать исключительн﻿о с оружием. Никаких беззубых акций, как фонарики в ночное небо, или чем там российская оппозиция занималась последние 20 лет. Это все не работает. Смерть Алексея Навального только убедила всех в нашей правоте. Только вооруженное сопротивление.

И РДК показывает, как выглядит это вооруженное сопротивление, как выглядит настоящая борьба за будущее России. Большое количество людей смотрят на нас, видят наши успехи и находят в себе смелость, чтобы присоединиться к нашей борьбе" , – добавил Никитин.

Напомним, 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.

Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.

Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях России, ведут бои и наносят поражение вооруженным силам России, заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".