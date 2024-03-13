Энергоатом: Украина больше не зависит от РФ в ядерной отрасли

Несмотря на полномасштабную войну, Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива.﻿ Об этом говорится в сообщении﻿ НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на заявления главы компании Петра Котина.

"Мы завершили этот процесс и уже не зависим от российских технологий и топлива из России. Они всегда использовали свои поставки, чтобы оказывать на нас давление и шантажировать" , — сообщил Петр Котин.

В начале полномасштабного вторжения Энергоатом полностью отказался от российского ядерного топлива и заменил его топливом американской компании Westinghouse, которое успешно используется на всех отечественных АЭС, напомнили в Энергоатоме.