В ЮНЕСКО показали отчет об убытках научной инфраструктуры Украины

Полномасштабная война РФ против Украины нанесла серьезный ущерб научным учреждениям Украины, особенно университетам. Об этом говорится в обнародованном отчете учреждения ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), сообщает Корреспондент.

Общая стоимость восстановления государственной научной инфраструктуры Украины составляет более 1,26 млрд долларов.

"За последние два года было повреждено или разрушено 1443 здания, принадлежащие 177 научным учреждениям. Восстановление этих зданий будет стоить более 1,26 млрд долларов. Из них 980,5 млн долларов - только для университетов, поскольку они понесли наибольшие потери" , - говорится. в докладе.

Отмечается, что больше всего пострадала научная инфраструктура Харьковской области, причем наибольшие убытки понесли Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (116,5 млн долларов) и Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова (104,1 млн долларов). Значительная часть оборудования была уничтожена или похищена. Повреждено более 750 единиц научно-технического оборудования, из которых 643 единицы не подлежат восстановлению.

Общая стоимость восстановления исследовательского оборудования оценивается в 45,9 млн. долларов. В докладе ЮНЕСКО также говорится об огромном количестве перемещенных украинских ученых: 4887 человек переехали в другие страны.