Партнеры Шольца по коалиции призывают предоставить Украине Taurus – СМИ

Партнеры Олафа Шольца по правительственной коалиции подталкивают канцлера Германии отказаться от своего противодействия передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает издание, в то время как вторгшиеся российские войска стремятся закрепить свое преимущество в войсках и технике, "Зеленые" и "Свободные демократы" призывают Шольца отправить оружие, которое используется для точных ударов по защищенным целям, таким как бункеры, и имеет дальность действия более 500 километров.

Канцлер оправдывает свое сопротивление, широко поддерживаемое его социал-демократами, утверждая, что немецкий персонал должен быть размещен в Украине, чтобы помочь управлять системой наведения, что потенциально сделает Германию непосредственным участником войны. Он также обеспокоен тем, что Taurus может быть использован против целей внутри России, включая Москву. Опросы показывают, что его поддерживает большинство немцев.

Министр финансов Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", не согласен с оправданием Шольца и все еще надеется, что он изменит свое мнение, заявил источник, знакомый с его мнением.

Линднер сослался на технические изменения, направленные на уменьшение дальности действия ракет и предотвращение их использования против территории России, сказал источник.

Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр экономики и вице-канцлер, также симпатизирует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца, сказал другой источник, знакомый с его взглядами.

Напомним, на Шольца уже почти год оказывают давление, чтобы он согласился на запрос Украины на ракеты. Вместо этого он заявляет, что Германия была одним из самых щедрых сторонников правительства в Киеве, пообещав военную помощь на сумму около 30 млрд долларов.