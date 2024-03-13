Путин снова пригрозил Финляндии из-за вступления в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что "не понимает", почему Финляндия после многих десятилетий нейтралитета решила стать членом НАТО и заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, сообщает Европейская правда.

Путин заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.

"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, сугубо по политическим соображениям. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком" , – сказал Владимир Путин, добавив, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.

"Но это им решать, они так решили. У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся" , – добавил он.

Напомним, в России начали угрожать Финляндии из-за намерений вступить в НАТО еще до того, как в Хельсинки окончательно определились с решением подавать заявку; в том числе МИД России пообещал ответ "военно-технического и иного характера".

В тот период появилось также видео, похожее на постановочное, с якобы опрокидыванием российских систем "Бастион" в направлении финской границы. Финские эксперты тогда заметили, что пребывание этих систем вооружения на Карельском перешейке не является чем-то необычным, а финские активисты в шутку сняли идентичное видео с отправкой "тракторных войск" к границе с Россией.

В начале 2023 года министр обороны России анонсировал создание в Карелии нового армейского корпуса, в который войдут три мотострелковых и две десантно-штурмовые дивизии. Тогда же анонсировали создание Ленинградского военного округа.