Минобороны и DeepState приступили к официальному сотрудничеству

Министерство обороны Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с аналитическим проектом DeepStateUA, публикующим карту с обновлениями по ходу боевых действий в Украине﻿. Ссылаясь на информацию от Минобороны, сообщает Деловая столица.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные в ходе военных действий.

"Вместе с Министерством обороны мы сможем работать более эффективно ради нашей общей победы" , — подчеркнул соучредитель проекта DeepStateUa Роман Погорелый.

Отметим, DeepStateUA — это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн-карты боевых действий. С начала полномасштабного вторжения проект приобрел популярность в соцсетях, а картами DeepState пользуются, в частности, украинские СМИ.