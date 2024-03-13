Путин смирился с потерей рынка нефти

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ потеряет долю на мировом нефтяном рынке, потому что добыча российской нефти сокращается, а в США растет. Об этом Путин сказал на мероприятии Лидеры России, сообщает Новое время.

«ОПЕК+ действительно помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доходы бюджета. Но все-таки добыча-то сокращается у нас» , — цитирует заявление Путина официальный сайт Кремля.

Мнение российского диктатора поддержал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин:

«Да, добыча сокращается. Есть пик спроса. Пик спроса по всем прогнозам, и по здравому смыслу не наступит в течение следующих 10−15 лет, то есть спрос будет расти. Если посмотреть на профиль добычи тех же самых Соединенных Штатов и других стран, надо понимать, что у них немного другая специфика месторождений. Там сланцевая нефть, последние три года тот бум добычи, который мы видим, происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до ковида, но не запустили».

Ранее, 3 марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. б/с во II квартале 2024 года в координации с некоторыми странами—участницами ОПЕК. В тот же день несколько стран организации, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир и Оман подтвердили, что планируют продолжить сокращение добычи нефти во II квартале.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе-2024 добыча в России снизилась на 40 тыс. б/с, до 9,44 млн б/с.

Ранее сообщалось, что РФ начала продавать нефть в Венесуэлу, чтобы использовать «окно» для обхода санкций.