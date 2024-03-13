Российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску

Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске. Об этом сказано в совместном заявлении подразделений, сообщает Лига.net.

Добровольцы заявляют, что армия России ежедневно наносит удары по украинским городам, выставляя позиции между домами, школами и государственными учреждениями.

"Ежедневно десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться" , — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим они вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске.

Повстанцы призвали гражданских покинуть города, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.