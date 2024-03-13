Госоператор тыла за три месяца сэкономил на закупках почти 3 миллиарда

Государственный оператор тыла за три месяца работы заключил 87 договоров на сумму 12 миллиардов гривен, в частности, на закупках удалось сэкономить 2,9 миллиарда гривен бюджетных средств, сообщает Экономическая правда.

Всего за три месяца работы агентство объявило 144 процедуры на закупку товаров для ВСУ. Из них 95% было объявлено через электронную систему Prozorro.

"5% составляет процедура прямых договоров, которая была использована в случае доказательства потребности, как неотложной, то есть такой, что из-за сжатых сроков не позволяет провести процедуру с использованием Prozorro" , - пояснили в ГОТ.

На 11 марта Государственный оператор тыла заключил 87 договоров на сумму 12 млрд грн (55 по направлению вещевое обеспечение, 2 - на поставку одноразовой посуды и 30 договоров по направлению горюче-смазочные материалы)

"Благодаря конкурентным торгам ГОТ удалось сэкономить 2,9 млрд грн по сравнению с ценами до начала работы Государственного оператора тыла. По вещевому обеспечению экономия составила 10%, а по горюче-смазочным материалам - 26%" , - добавили в агентстве.

Всего на начало марта поставщики доставили ВСУ 52% товаров от закупленного объема. 23% товаров от заключенных договоров на вещевое имущество уже поставлено. Показатель по горюче-смазочным материалам составляет 72%. Первые поставки питания ожидаются с 1 апреля.