Разведка Британии: на оккупированных территориях силой заставляют голосовать за Путина

Разведка Великобритании сообщила, что на оккупированных Россией украинских территориях досрочно началось голосование на "выборах" президента РФ, которое должно пройти 15-17 марта 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 13 марта.

В ведомстве отметили, что российский оккупационный режим увеличил усилия, направленные на то, чтобы заставить население оккупированных территорий проголосовать.

"В Луганске до 2600 чиновников были привлечены для того, чтобы посещать дома и убеждать жителей голосовать. Руководителям образовательных и других учреждений приказали обеспечить явку своих подчиненных на "выборы" , – говорится в обзоре.

При отсутствии независимых наблюдателей за выборами и списков избирателей хотя бы в одном населенном пункте возрастает вероятность фальсификации результатов, констатирует разведка.

Аналитики считают, что из-за значительного перемещения населения и миграции из оккупированных районов, вполне вероятно, что там останется лишь примерно треть довоенного населения.

В то же время, указывает разведка, доверие к оккупационному режиму еще больше подрывается из-за отсутствия надлежащего представительства на "выборах", низкого уровня безопасности и принудительных мер, направленных на принуждение населения к голосованию.