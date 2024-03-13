Украина рассчитывает еще на две инициативы по поставке боеприпасов

Украина хочет до конца года, кроме чешской инициативы по поставке боеприпасов, реализовать еще две подобные и уже работает с партнерами по их финансированию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Молдовы Михаилом Попшоем пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии проинформировал, что на этой неделе состоятся контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставки боеприпасов.

«По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте ощутят увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев» , - сказал Кулеба.

Он добавил, что чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года.

«Первые снаряды начнут поступать, скажу так, в обозримой перспективе. А затем в течение года будут поступать дальше новые партии» , - отметил министр.

Глава МИД также сообщил, что, кроме чешской, есть и другие инициативы. Одна из них обсуждалась на встрече в Вильнюсе министров иностранных дел Украины, стран Балтии и Франции. По словам Кулебы, он призвал «уже сегодня» начать собирать деньги и на нее.

«Чешская инициатива – это хорошо, но недостаточно. Поэтому сегодня закрыли финансовый вопрос чешской инициативы, а завтра должны закрывать финансовые вопросы других подобных инициатив. Они есть, и мы о них знаем. Единственное, чего не хватает для их реализации – это финансового ресурса» , - отметил министр.

По его прогнозу, если, кроме чешской инициативы, в этом году будут реализованы еще две, то российские оккупанты в Украине будут испытывать «намного более существенные проблемы на фронте».

«Поэтому мы сейчас всех поблагодарили за чешскую инициативу: «Молодцы, откладываем, инициатива работает», а теперь нужно пробивать финансирование для реализации других подобных инициатив, и мы этим уже занимаемся» , - заверил Кулеба.

Как сообщалось, советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что боеприпасы, закупленные в странах, не являющихся членами ЕС, в рамках чешской инициативы, могут прибыть в Украину уже в июне.