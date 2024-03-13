США готовы предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности – WSJ

Американский Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью более 180 миль (примерно 290 км). Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сейчас американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, говорят американские чиновники.

В то же время они не сказали, одобрит ли передачу ATACMS президент США Джо Байден.

Напомним, накануне США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первого в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе. По данным СМИ, в него войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.