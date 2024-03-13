Шуфрича оставили еще на два месяца под стражей

Нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене, продлили содержание под стражей до 11 мая﻿. Об этом информировало"Суспильне", сообщает Деловая столица.

Прокурор просил задержание, без альтернативы залога. Шуфрич заявил, что уже шесть месяцев под стражей и вместе с адвокатами просил это решение отменить.

Напомним, 15 сентября 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он "тесно сотрудничал" и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, координировавшего российскую агентуру в Украине. Одной из основных задач Шуфрича, по данным следствия, была подрывная деятельность в информационной сфере — он постоянно распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство — "искусственное образование", что у Украины и России "единая история" и что украинцы и россияне — "один народ". Таким образом, утверждают в СБУ, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

В феврале нынешнего года Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении — в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму.

15 сентября 2023 года суд отправил Шуфрича под стражу без права внесения залога. У него дома в селе Козин в Киевской области нашли ряд медалей, коллекцию кителей и десяток советских наград. СМИ также сообщали, что во время обысков у него был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных "правительства" и "парламента". Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи экс-нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и собственно Шуфрича.

10 ноября 2023 года суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей.

20 сентября того же года Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова. 9 декабря Комитет Совета по свободе слова вместо Нестора Шуфрича возглавил Ярослав Юрчишин — за его назначение проголосовали 247 депутатов.