Украинских журналистов депортировали из Польши за съемку материала о торговле с РФ

Редакция издания Район.in.ua заявляет, что двух ее журналистов, которые готовили репортаж о движении товаров между Калининградской областью РФ и Польшей, депортировали с территории Польши за съемки у границы, сообщает Европейская правда.

Случай произошел еще на прошлой неделе, 7 марта. Журналисту Юрию Конкевичу и оператору Александру Пилюку поручили работу над материалом о грузовых перевозках между Польшей и Россией. В частности, они должны были оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы – польский или российский. Также планировалось пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.

Конкевича и Пилюка задержали сотрудники польской полиции в 13:10 в городе Бранево, объяснив это тем, что они долго снимали критическую инфраструктуру и вагоны с российским сжиженным газом.

По словам журналистов, у них забрали телефоны, ноутбуки, карты памяти (с которых удалили отснятое) и другую технику и отказали в просьбах выйти на связь с консулом, редакцией или родственниками.

"Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, угрожающими национальной безопасности Польши, и выдворило", – рассказал Юрий Конкевич.

Вечером 9 марта их привезли на пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин", запретив посещать страны Шенгенской зоны на пять лет.

Редакция Район.in.ua призвала органы власти Украины и Польши, а также профильные неправительственные организации отреагировать на этот случай.

"Редакция сейчас самостоятельно начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов", – заявил директор агентства Игорь Денисевич.

Также агентство требует вернуть изъятую технику, которая является дорогостоящим имуществом и нужна для повседневной работы журналистов.

Напомним, перед этим произошел случай с задержанием на границе Польши и Беларуси журналистов "Украинской правды", которые снимали репортаж о движении товаров на этом направлении.