В Раде отменили заседание по мобилизации

Сегодняшнее заседание комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отменено. Пока неизвестны причины и то, когда возобновят заседание. Ссылаясь на комментарий нардепа от Слуги народа, члена комитета Федора Вениславского, сообщает Лига.net.

"Заседание отменено. Причины пока неизвестны. Пока нет информации, когда возобновят заседание" , – заявил он.

Вчера Вениславский сообщил, что комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту, и должен был сегодня продолжить.