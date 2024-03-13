Шольц исключил передачу ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновил заявление о том, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом он заявил во время «часа вопросов и ответов» в Бундестаге, сообщает Укринформ.

«Для меня отправка в Украину ракет исключена… Это предел, который я как канцлер не могу пересечь» , - сказал Щольц.

Он подчеркнул необходимость гарантировать, чтобы участие Германии не было, а применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.