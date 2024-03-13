В Ровенской ОВА показали строительство укреплений на границе с Беларусью
В Ровенской ОВА обнародовали фото строительства оборонительных сооружений на границе с Белоруссией.
Об этом говорится в сообщении начальника ОВД Александра Коваля.
"В четкой координации с военными идет строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов. В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы соединений и прочее", - сообщил Коваль.
Он добавил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.