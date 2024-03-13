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В Ровенской ОВА показали строительство укреплений на границе с Беларусью

В Ровенской ОВА показали строительство укреплений на границе с Беларусью
Фото: Александр Коваль / Facebook

В Ровенской ОВА обнародовали фото строительства оборонительных сооружений на границе с Белоруссией.

Об этом говорится в сообщении начальника ОВД Александра Коваля.

"В четкой координации с военными идет строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов. В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы соединений и прочее", - сообщил Коваль.
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Фото: Александр Коваль / Facebook

Он добавил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.

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