В Ровенской ОВА показали строительство укреплений на границе с Беларусью

В Ровенской ОВА обнародовали фото строительства оборонительных сооружений на границе с Белоруссией.

Об этом говорится в сообщении начальника ОВД Александра Коваля.

"В четкой координации с военными идет строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов. В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы соединений и прочее" , - сообщил Коваль.

Фото: Александр Коваль / Facebook

Он добавил, что работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.