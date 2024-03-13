Дроны ГУР атаковали НПЗ в Ростовской области – источник

13 марта беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России. Эту информацию подтвердил собеседник в Силах безопасности и обороны, сообщает Лига.net.

Российские пропагандистские ресурсы ранее сообщили, что на подлете к Новошахтинску якобы были уничтожены три дрона.

Однако позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате работы систем радиоэлектронной борьбы беспилотники упали на территории нефтеперерабатывающего завода, и работа предприятия была остановлена. Погибших и раненых, по его словам, нет.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что Новошахтинский НПЗ – это военный объект, который используется для поставки топлива для оккупантов, и его работа приостановлена.

"Это означает, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага, а также дополнительные возможности и время у наших защитников" , – отметил Юсов.

На вопрос ведущей по атакам на другие российские нефтеперерабатывающие заводы, представитель подчеркнул, что ни ГУР, ни СБУ официально не подтверждают свою причастность. При этом он отметил, что война – это обеспечение, поэтому запрет на экспорт нефтепродуктов из России в другие страны свидетельствует об эффективности атак на НПЗ.