Украинских детей в РФ принудительно милитаризируют – ЦНС

Россияне свозят подростков с временно оккупированной территории на смену "Юнтеху". Во время данного мероприятия их будут обучать оперированием дронами.﻿ Об этом информирует Центр национального сопротивления, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"На собрание везут около 100 детей 14-17 лет, которые находятся в рядах "Юнармии". Самое изменение произойдет в апреле в одном из лагерей Краснодарского края" , - пишут в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, 9 мая на временно оккупированной территории Украины состоится посвящение детей, поступивших в российскую "Юнармию".

"Вступление туда добровольно-принудительное, ведь детей заставляют писать заявления, чтобы избежать проблем" . До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей должны создать ячейки "Юнармии" , - отмечает Центр нацсопротивления.

Украинские дети в оккупации

Напомним также, что враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять русскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.