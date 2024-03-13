Эстония разработала план помощи Украине на 120 млрд евро

В министерстве обороны Эстонии был разработан план помощи Украине на 120 млрд евро. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Укринформ.

В Эстонии считают, что заимствование из национальных рынков или из национальных бюджетов – это "лучший способ дать Украине то, что ей нужно для победы в войне".

Сейчас Эстония ищет 100 млрд. евро для достижения этой цели.

Выделение 120 миллиардов евро ежегодно на военную помощь Украине - "это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну", сказал Кусти Салм.

Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская Комиссия могла привлекать средства с финансовых рынков, тогда страны-члены ЕС выступали бы гарантами.

В последние несколько месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной Эстонией.

"Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию "Рамштайн", оказывающую военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что сможет навязать РФ сопротивление" , - рассказал постоянный секретарь минобороны Эстонии.

Салм подчеркнул: даже если эти средства начнут поступать в бюджеты сейчас, нужен почти год для обеспечения поставок Украине нужного уровня.

По его словам, с этими средствами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что сможет навязать РФ сопротивление.