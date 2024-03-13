Польские протестующие будут пропускать по два грузовика в час через КПП "Угринов"

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков. По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"В настоящее время польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг". Также польские фермеры пропускают через "Ягодин" и "Шегини" крайне малое количество автомобилей, следующих из Польши в Украину" - за прошедшие сутки это 100 и 20 соответственно" , - проинформировал спикер.

Польские аграрии также полностью ограничивали проезд грузовиков из Украины в направлении пункта пропуска "Угринов". Однако, по информации от польской стороны, с 13 до 21 часов они решили пропускать на территорию Польши по два грузовика в час.

Сегодня на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши всего находится 1150 грузовиков, больше всего - напротив пункта пропуска "Ягодин".