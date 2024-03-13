При атаке на авиазавод Таганрога был поврежден А-50 - источник

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был поврежден при атаке на авиационный завод Таганрога 9 марта, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал источник в спецслужбах.

Согласно данным источника, во время атаки на авиазавод был поврежден один из вражеских самолетов А-50. В то же время, критичность повреждений пока уточняется.

Атака на российские регионы

В ночь на 9 марта Россия жаловалась на атаку беспилотников в четырех регионах, а именно:

Ростовской области;

Курской области;

Белгородской области;

Волгоградской области.

Министерство обороны страны-террориста заявило о якобы перехвате и уничтожении 41 дрона. Как писало Astra, в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева. Позже губернатор Ростовской области снова скулил из-за новой волны дронов.

В частности, аналитики Frontelligence Insight поделились кадрами пораженного завода. Как писало онлайн-издание "Милитарный", есть вероятность, что А-50 был поврежден. Самолет могли переместить в один из ангаров, который позже поразили.