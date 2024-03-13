Папа Римский снова высказался о войнах после заявления об Украине

Папа Римский Франциск выступил с осуждением войн после того, как он призвал Украину "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с Россией, сообщает РБК-Украина.

Заявление понтифика приводит Vatican News.

"Многие молодые люди, многие молодые люди идут умирать (на войну - ред.). Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению" , - сказал Папа во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Папа Римский призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг".

Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Но реакция России была прямо противоположной. Сегодня, 13 марта, посольство России при Ватикане поздравило понтифика с 11-й годовщиной его избрания, назвав его "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей".