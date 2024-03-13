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Ермак встретился с послом Китая: обсудили подготовку к саммиту мира

Ермак встретился с послом Китая: обсудили подготовку к саммиту мира
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 13 марта, провел встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Андрея Ермака.

Во время встречи стороны подвели итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Украину китайской делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем.

В продолжении диалога обозначили направления дальнейшего взаимодействия, в частности, по вопросам, содержащимся в пунктах украинской формулы мира.

Ермак также проинформировал посла Китая о подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров государств.

"Поблагодарил китайскую сторону за заинтересованность в достижении справедливого мира для Украины", - добавил руководитель Офиса президента.

Турне спецпредставителя Китая

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

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